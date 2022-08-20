В Севастополе обратились к гражданам с просьбой на фоне работы системы ПВО

Система противовоздушной обороны вечером в субботу вновь сработала в Севастополе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

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"В Севастополе вновь работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. И просьба: поменьше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны", - написал он.

В последние дни участились инциденты в Крыму и Севастополе, ПВО срабатывает в разных районах полуострова несколько раз в день.