Польша призовет НАТО коллективно ответить России в случае размещения гиперзвуковых ракет в Калининградской области. Соответствующее заявление сделал госсекретарь польского министерства обороны Войцех Скуркевич.
— Как государство на восточном фланге НАТО, мы полностью осознаем угрозу, и наши действия будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия, — сказал он.
Скуркевич пригрозил, что Варшава может применить пятую статью устава НАТО, в которой упоминается формула «один за всех и все за одного», согласно которой нападение на одну страну-участницу приравнивается к атаке на все страны альянса. По его словам, соответствующие обязательства четко озвучили члены НАТО и президент США Джо Байден, передает Lenta.ru.
В рамках стратегического сдерживания в Калининградскую область направили три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Уточняется, что на аэродроме будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов.