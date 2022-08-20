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23 минуты назад

Польша пригрозила коллективным ответом НАТО на ракеты в Калининградской области

Вечерняя Москваиещё 4

Польша призовет НАТО коллективно ответить России в случае размещения гиперзвуковых ракет в Калининградской области. Соответствующее заявление сделал госсекретарь польского министерства обороны Войцех Скуркевич.

— Как государство на восточном фланге НАТО, мы полностью осознаем угрозу, и наши действия будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия, — сказал он.

Скуркевич пригрозил, что Варшава может применить пятую статью устава НАТО, в которой упоминается формула «один за всех и все за одного», согласно которой нападение на одну страну-участницу приравнивается к атаке на все страны альянса. По его словам, соответствующие обязательства четко озвучили члены НАТО и президент США Джо Байден, передает Lenta.ru.

В Калининградскую область перебросили МиГ-31 с «Кинжалами»

В рамках стратегического сдерживания в Калининградскую область направили три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Уточняется, что на аэродроме будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов.

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