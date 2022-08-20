— Как государство на восточном фланге НАТО, мы полностью осознаем угрозу, и наши действия будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия, — сказал он.

Скуркевич пригрозил, что Варшава может применить пятую статью устава НАТО, в которой упоминается формула «один за всех и все за одного», согласно которой нападение на одну страну-участницу приравнивается к атаке на все страны альянса. По его словам, соответствующие обязательства четко озвучили члены НАТО и президент США Джо Байден, передает Lenta.ru.