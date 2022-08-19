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1 час назад

Минобороны: националисты сорвали начало учебного года на Украине

Ura.Ru

Очное обучение в образовательных учреждениях в центральных и восточных регионах Украины невозможно из-за размещения в них боевиков. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Минобороны: националисты сорвали начало учебного года на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Вопреки заявлениям министерства образования Украины, централизованной подготовки учебного процесса в регионах не проведено. <…> Не имея доступа к учебной базе, лишенные возможности проводить занятия, большинство украинских школ и вузов просто не смогут выполнять свои функции», — рассказал он в ходе брифинга.

Мизинцев подчеркнул, что ответственность за срыв учебного года ляжет на Киев и его «западных покровителей».

«Лишая детей знаний, они лишают их будущего», — подчеркнул генерал-полковник.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основные цели — денацификация и демилитаризация этой территории и спасение мирных граждан Донбасса от геноцида. Тем временем, учебные занятия в ЛНР и ДНР начнутся своевременно, с 1 сентября. Сообщалось, что благодаря помощи россиян, беженцы с Донбасса начали возвращаться домой. URA.RU рассказывало, что собраться в школу им помогут представители «Единой России».

Армия,Михаил Мизинцев,Владимир Путин,НЦУО РФ,Единая Россия,
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