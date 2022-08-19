Минобороны: националисты сорвали начало учебного года на Украине

«Вопреки заявлениям министерства образования Украины, централизованной подготовки учебного процесса в регионах не проведено. <…> Не имея доступа к учебной базе, лишенные возможности проводить занятия, большинство украинских школ и вузов просто не смогут выполнять свои функции», — рассказал он в ходе брифинга.