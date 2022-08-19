Названы страны-наблюдатели в трибунале над наемниками в ДНР

Названы страны-наблюдатели в трибунале над украинскими наемниками в Донецкой народной республике (ДНР). Их перечислил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

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«Есть подтверждения от России, Белоруссии и Сирии о том, что они пришлют своих наблюдателей», — заявил он.

Глава республики добавил, что послы ДНР и КНДР также обсудили потенциальное участие Пхеньяна в трибунале. Уточняется, что Донбасс ждет ответа от Северной Кореи по этому вопросу.

«Продолжаем работать в этом направлении», — заключил Пушилин.

Ранее сообщалось, что первый из трибуналов по военнопленным в ДНР состоится, вероятнее всего, в Мариуполе. Глава республики уточнил, что мероприятие состоится до конца лета.