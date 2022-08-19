Пентагон задумался о передаче Украине оружия для изменения ситуации на поле боя

Американская администрация рассматривает возможность передачи Киеву новых видов оружия и военной техники в надежде переломить в его пользу ход боевых действий на востоке и юге Украины. Об этом сообщила в пятницу на специальном онлайн-брифинге для журналистов, который был посвящен решению Вашингтона предоставить Киеву очередной пакет военной помощи, представитель оборонных кругов США высокого ранга.
"Однако мы также изучаем новые средства, которые позволят им успешно действовать в плане изменения поля боя не только на востоке, но и на юге", - заявила она, говоря об украинских властях. Представитель Пентагона не уточнила, о каких именно видах оружия и военной техники может идти речь.
Ее попросили уточнить, призван ли нынешний пакет военной помощи в размере до $775 млн помочь Украине в организации контрнаступления. Прямого ответа ведущая брифинга не дала. Однако она подчеркнула: "Мы абсолютно четко говорим, что эти средства укрепляют мобильность украинцев в нынешней чрезвычайно сложной обстановке, особенно на юге Украины".
Представитель военных кругов США также утверждала, что налицо "иная фаза" военных действий на Украине по сравнению с тем, что имело место "пару месяцев назад". С ее точки зрения, наблюдается "полное отсутствие продвижения вперед россиян на поле боя".
Представитель Пентагона высокого ранга отметила, что американские власти рассматривают "все возможности" при решении вопроса о том, как в будущем могли бы выглядеть Военно-воздушные силы Украины (ВВС). Ее спросили, обсуждалась ли возможность передачи ВВС Украины истребителей. Чиновник американского оборонного ведомства пояснила, что США "рассматривают потребности украинских вооруженных сил во всех сферах как в настоящем, так и в будущем". В данный момент, продолжила она, Вашингтон "сосредоточился на том, как можно улучшить существующий авиационный парк" ВВС Украины.
"Что касается будущего, то мы также рассматриваем другие возможности, которые мы могли бы им предоставить. Мы сейчас работаем над тем, как будет выглядеть будущее украинских вооруженных сил, рассматриваем все возможности", - добавила представитель Пентагона.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.