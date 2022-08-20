США поставят Украине управляемые снаряды для гаубиц Excalibur

США намерены поставить Украине управляемые снаряды для гаубиц Excalibur. Такие данные приводит Politico со ссылкой на осведомленный источник.

По информации издания, снаряды не входят в предстоящий пакет помощи Киеву стоимостью до 775 миллионов долларов, Вашингтон планирует отправить их в будущем. Источник сообщает, что один такой снаряд может заменить не менее десяти обычных.

Известно, что в этот раз США передаст комплект боеприпасов для РСЗО HIMARS, 16 гаубиц калибра 105 миллиметров и 36 тысяч снарядов к ним, 15 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Sky Eagle, противорадарные ракеты Harm, противотанковые ракеты TOW, а также тысячу ПТРК Javelin.