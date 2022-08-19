Минобороны объявило об уничтожении гаубицы M777 ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили поставленную Вооруженным силам Украины (ВСУ) США гаубицу М777. Об этом во время ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков .

По словам представителя оборонного ведомства, также были четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Склады располагались в районах населенных пунктов Курахово и Дачное Донецкой народной республики (ДНР), а также в Херсонской и Харьковской областях Украины.