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6 минут назад

Запад перешел к неограниченным поставкам оружия Украине

Деловая газета "Взгляд"

Западные поставки оружия Украине стали открытыми и практически неограниченными, заявил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».

Запад перешел к неограниченным поставкам оружия Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сейчас поставки – массированные поставки уже. Если раньше это были скрытые поставки, то сейчас это уже в отрытую завозится, в неограниченном количестве фактически», – передает РИА «Новости» слова Новикова.

По его словам, это не изменит конечный результат, но оказывает определенное влияние.

«Потому что все-таки поток военной техники серьезный, и по «высокоточке» очень много поставок. То есть нельзя говорить, что это критически, но это действительно ощутимо», – отметил командир отряда.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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