ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов с утра

Военные силы Украины нанесли удары по Горловке, Пантелеймоновке и Новобахмутовке. Для этих целей были всего использованы 13 снарядов калибром 152 миллиметра и шесть снарядов калибра 155 миллиметров, которые применяют войска НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Как говорится в сообщении, в 05:40 утра вооруженные формирования Украины начали обстрел: из населенного пункта Новгородское в сторону населенного пункта Пантелеймоновка было выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра. В шесть часов утра шесть снарядов калибром 155 миллиметров устремились в населенный пункт Горловка из населенного пункта Дылеевка. Также в шесть часов утра еще шесть снарядов калибром 152 миллиметра ударили по населенному пункту Новобахмутовка со стороны населенного пункта Леонидовка.

Ранее в этот же день представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Горловки снарядами калибром 152 миллиметра, в результате которого одна мирная жительница погибла.