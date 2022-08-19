Академик предложил вернуть ВМФ тактическое ядерное оружие

— Мы же великая морская держава и должны иметь соответствующий флот для защиты. Но, чтобы построить такой флот, нужно лет сто — это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами: вернуть тактическое ядерное оружие — оно же лежит на складах, — заявил академик.