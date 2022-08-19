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12 минут назад

Академик предложил вернуть российскому флоту тактическое ядерное оружие

Вечерняя Москваиещё 4

Почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев заявил, что российские военные корабли нужно снова оснастить тактическим ядерным оружием.

Академик предложил вернуть ВМФ тактическое ядерное оружие
Фото:  Администрация президента РФ Администрация президента РФ

— Мы же великая морская держава и должны иметь соответствующий флот для защиты. Но, чтобы построить такой флот, нужно лет сто — это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами: вернуть тактическое ядерное оружие — оно же лежит на складах, — заявил академик.

Он напомнил, что решение о сокращении вооружения принял президент Советского Союза Михаил Горбачев после договоренности с американской стороной. При этом Илькаев отметил, что никакого официального соглашения между СССР и США заключено не было.

На сегодняшний день в составе Военно-морского флота РФ имеются только стратегические атомные подлодки, которые могут быть оснащены ядерными зарядами, передает РИА Новости.

До этого в СМИ появилась информация, что президент России Владимир Путин назначил вице-адмирала Виктора Соколова командующим Черноморским флотом. В настоящее время, по данным источника, Соколов «принимает дела».

Армия,Виктор Соколов,Михаил Горбачев,Владимир Путин,
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