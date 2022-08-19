Академик предложил вернуть ВМФ тактическое ядерное оружие

Почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев заявил, что российские военные корабли нужно снова оснастить тактическим ядерным оружием.
— Мы же великая морская держава и должны иметь соответствующий флот для защиты. Но, чтобы построить такой флот, нужно лет сто — это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами: вернуть тактическое ядерное оружие — оно же лежит на складах, — заявил академик.
Он напомнил, что решение о сокращении вооружения принял президент Советского Союза Михаил Горбачев после договоренности с американской стороной. При этом Илькаев отметил, что никакого официального соглашения между СССР и США заключено не было.
На сегодняшний день в составе Военно-морского флота РФ имеются только стратегические атомные подлодки, которые могут быть оснащены ядерными зарядами, передает РИА Новости.
До этого в СМИ появилась информация, что президент России Владимир Путин назначил вице-адмирала Виктора Соколова командующим Черноморским флотом. В настоящее время, по данным источника, Соколов «принимает дела».