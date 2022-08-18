В Крыму сообщили о сбитом беспилотнике в районе Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили, по предварительным данным, беспилотный летательный аппарат в районе аэродрома Бельбек в Севастополе.

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«Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал», — заявил он.

Глава региона также призвал сохранять спокойствие и доверять лишь данным проверенных источников.

Ранее украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит в районе Керчи. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов добавил, что жертв и разрушений нет.