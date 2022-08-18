США разрешили ВСУ использовать полученное оружие для ударов по Крыму

Вашингтон разрешил Украине использовать западное оружие для ударов по Крыму. Об этом сообщает Politico.
«Конечно, мы не выбираем цели, и вcё, что мы предоставили, предназначено для самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению — самооборона», – цитирует анонимного представителя Белого дома Politico.
Кроме того, издание подчёркивает, что Белый дом придерживается позиции «Крым – это Украина».
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ не собирается атаковать территорию России.
«У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам Соединенными Штатами и партнерами, по территории Российской Федерации», – сообщил Резников 17 августа.