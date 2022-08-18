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43 минуты назад

США разрешили ВСУ использовать полученное оружие для ударов по Крыму

Елена Прошина

Вашингтон разрешил Украине использовать западное оружие для ударов по Крыму. Об этом сообщает Politico.

США разрешили ВСУ использовать полученное оружие для ударов по Крыму
Фото: ReutersReuters

«Конечно, мы не выбираем цели, и вcё, что мы предоставили, предназначено для самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению — самооборона», – цитирует анонимного представителя Белого дома Politico.

Кроме того, издание подчёркивает, что Белый дом придерживается позиции «Крым – это Украина».

«Украина требует все»: какое оружие ждет Киев

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ не собирается атаковать территорию России.

«У нас есть договоренности с Соединенными Штатами, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам Соединенными Штатами и партнерами, по территории Российской Федерации», – сообщил Резников 17 августа.

Армия,Алексей Резников,
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