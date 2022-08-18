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1 час назад

Финская компания решила слить ВСУ спутниковые данные

News.ru

Финская аэрокосмическая компания ICEYE предоставит Украине доступ к своим спутникам, сообщается на сайте фирмы. Отмечается, что ВСУ смогут получать радиолокационные спутниковые снимки в критических местах с высокой частотой обновления.

Финская компания решила слить ВСУ спутниковые данные
Фото:  iceye.com iceye.com

В компании уточняют, что контракт на предоставление возможности спутниковой съемки ICEYE был заключен с благотворительным фондом Сергея Притулы, который и предоставит возможность следить за спутниками правительству Украины.

С этим соглашением ICEYE продолжает наращивать свои усилия по предоставлению объективных данных и технологической поддержки Украине. Мы твердо верим, что технология SAR и ее возможности будут продолжать приносить значительную пользу правительству Украины, — заявил глава ICEYE Рафал Моджевски.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки вооружения Киеву являются лучшим вложением в европейскую безопасность. Он поблагодарил США за оказанную поддержку в этом вопросе. Дипломат добавил, что военная помощь Украине сокращает продолжительность конфликта.

Армия,В мире,Дмитрий Кулеба,Правительство Украины,
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