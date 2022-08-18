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1 час назад

Украина купила спутник на собранные украинцами деньги

Елена Прошина

Телеведущий Сергей Притула сообщил, что ВСУ получили военный спутник, приобретённый на деньги, которые собрали жители страны. Об этом пишет РИА «Новости».

Украина купила спутник на собранные украинцами деньги
Фото: NASANASA

«Это не просто один спутник, он дает доступ к базе данных спутниковых снимков на год вперед. Теперь наша армия будет максимально быстро получать снимки высокого качества», – сообщил Притула.

Он также уточняет, что на покупку спутника было собрано 600 миллионов гривен (более 16 миллиона долларов).

Сообщается, что новый спутник предоставит украинским военным доступ к базе данных спутниковых снимков компании Айсай (ICEYE) на срок более чем на один год.

Ранее министр обороны Швеции Питер Хультквист заявил, что Стокгольм, возможно, начнет производить оружие специально для Украины. А незадолго до этого шведское правительство уже пообещало направить на Украину 120 инструкторов, чтобы обучать украинских военных.

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