Украина купила спутник на собранные украинцами деньги

Телеведущий Сергей Притула сообщил, что ВСУ получили военный спутник, приобретённый на деньги, которые собрали жители страны. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: NASA NASA

«Это не просто один спутник, он дает доступ к базе данных спутниковых снимков на год вперед. Теперь наша армия будет максимально быстро получать снимки высокого качества», – сообщил Притула.

Он также уточняет, что на покупку спутника было собрано 600 миллионов гривен (более 16 миллиона долларов).

Сообщается, что новый спутник предоставит украинским военным доступ к базе данных спутниковых снимков компании Айсай (ICEYE) на срок более чем на один год.