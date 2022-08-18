Военкор назвал самый «горячий» участок спецоперации

Российский военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале назвал самый «горячий» участок боевых действий на Украине.

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По словам журналиста, речь идет о позициях добровольческого батальона ДНР «Пятнашка», который формально располагается в тылу, на окраине Донецка.

«Тут самый горячий участок фронта. По "Пятнашке" каждый день лупят ствольная артиллерия и минометы, но бойцы держат позиции», — написал он.

Коц уточнил, что с начала российской спецоперации в бригаде погибли 16 человек, однако, учитывая масштабы боевых действий, это минимальные потери. Часть доступна для обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западной артиллерии. «Здесь это понимают: во дворе, задрав четыре ствола в небо, замерла зенитная самоходная установка "Шилка". Эти ЗСУ неплохо зарекомендовали себя в борьбе с корректирующими огонь беспилотниками-разведчиками», — рассказал он.

Ранее в Минобороны сообщили, что оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России уничтожила более 60 процентов личного состава 37-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Там уточнили, что батальон полностью утратил свою боеспособность.