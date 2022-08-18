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1 час назад

Российский военкор назвал самый «горячий» участок боевых действий на Украине

Lenta.ru

Российский военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале назвал самый «горячий» участок боевых действий на Украине.

Военкор назвал самый «горячий» участок спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам журналиста, речь идет о позициях добровольческого батальона ДНР «Пятнашка», который формально располагается в тылу, на окраине Донецка.

«Тут самый горячий участок фронта. По "Пятнашке" каждый день лупят ствольная артиллерия и минометы, но бойцы держат позиции», — написал он.

Коц уточнил, что с начала российской спецоперации в бригаде погибли 16 человек, однако, учитывая масштабы боевых действий, это минимальные потери. Часть доступна для обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западной артиллерии. «Здесь это понимают: во дворе, задрав четыре ствола в небо, замерла зенитная самоходная установка "Шилка". Эти ЗСУ неплохо зарекомендовали себя в борьбе с корректирующими огонь беспилотниками-разведчиками», — рассказал он.

На Украине раскрыли ежедневные потери ВСУ

Ранее в Минобороны сообщили, что оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России уничтожила более 60 процентов личного состава 37-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Там уточнили, что батальон полностью утратил свою боеспособность.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.

Армия,Александр Коц,Владимир Путин,
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