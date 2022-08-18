Американский конвертоплан признали ненадежным и даже опасным

Вооруженные силы США приостанавливают эксплуатацию всех своих конвертопланов CV-22 Osprey. Об этом пишет iXBT.com со ссылкой на агентство Kyodo.
Причиной такого решения стала серия инцидентов с конвертопланами. Приостановка эксплуатации коснется всех машин, дислоцированных в различных точках мира, в том числе в Японии.
В 2018 году ВС США разместили пять конвертопланов на базе ВВС Йокота в префектуре Токио. К 2024 году там должно было находиться 10 таких машин. Также 24 CV-22 Osprey размещены на южном японском острове Окинава. Там они используются морской пехотой США. Кроме того, несколько аппаратов закупили силы самообороны Японии. Всего страна планировала закупить 17 конвертопланов.
Напомним, за несколько лет эксплуатации было зафиксировано множество инцидентов с конвертопланами. Так, в 2012 году две машины разбились во Флориде и Марокко. В 2016 году в результате инцидента в зоне Персидского залива погиб морской пехотинец. В 2017 году Osprey потерпел крушение у восточного побережья Австралии. В Японии произошло множество мелких инцидентов с CV-22 Osprey.