Американский конвертоплан признали ненадежным и даже опасным

Вооруженные силы США приостанавливают эксплуатацию всех своих конвертопланов CV-22 Osprey. Об этом пишет iXBT.com со ссылкой на агентство Kyodo.

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Причиной такого решения стала серия инцидентов с конвертопланами. Приостановка эксплуатации коснется всех машин, дислоцированных в различных точках мира, в том числе в Японии.

В 2018 году ВС США разместили пять конвертопланов на базе ВВС Йокота в префектуре Токио. К 2024 году там должно было находиться 10 таких машин. Также 24 CV-22 Osprey размещены на южном японском острове Окинава. Там они используются морской пехотой США. Кроме того, несколько аппаратов закупили силы самообороны Японии. Всего страна планировала закупить 17 конвертопланов.