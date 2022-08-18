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37 минут назад

В Финляндии подозревают два истребителя МиГ-31 России в нарушении воздушного пространства

Газета.Ruиещё 1

Минобороны Финляндии заявило, что два российских истребителя могли нарушить воздушное пространство страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Финляндии заподозрили МиГ-31 РФ в нарушении воздушного пространства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Два российских истребителя типа МиГ-31 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе у Порвоо утром 18 августа 2022 года», — сказано в сообщении.

В ведомстве также добавили, что по данному факту проводится расследование, по окончании которого будет предоставлена дополнительная информация.

Ранее центральная криминальная полиция Финляндии сообщала, что российские пассажирские самолеты нарушили воздушное пространство страны.

15 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявляла, что страна намерена укреплять границу с Россией. По ее словам, у Финляндии «есть агрессивный сосед, мы не может быть наивными. Мы должны быть готовы к возможным угрозам в будущем».

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