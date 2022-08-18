В Финляндии заподозрили МиГ-31 РФ в нарушении воздушного пространства

Минобороны Финляндии заявило, что два российских истребителя могли нарушить воздушное пространство страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Два российских истребителя типа МиГ-31 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе у Порвоо утром 18 августа 2022 года», — сказано в сообщении.

В ведомстве также добавили, что по данному факту проводится расследование, по окончании которого будет предоставлена дополнительная информация.

15 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявляла, что страна намерена укреплять границу с Россией. По ее словам, у Финляндии «есть агрессивный сосед, мы не может быть наивными. Мы должны быть готовы к возможным угрозам в будущем».