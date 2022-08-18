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52 минуты назад

В Калининградскую область перебросили МиГ-31 с «Кинжалами»

Минобороны России перебросило три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в Калининградскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

Военные заявили, что такое решение было принято «в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания».

В Минобороны подчеркнули, что самолеты с «Кинжалами» будут круглосуточно дежурить на аэродроме Чкаловск.

Обозреватель Forbes Себастьян Роблин ранее рассказал, что «Кинжалы», размещенные в Калининградской области, смогут долететь до большинства столиц Западной Европы за семь-десять минут.

Роблин отмечал, что «Кинжал» оставляет средствам ПВО мало времени для реагирования, поскольку летит по более пологой траектории, чем традиционная баллистическая ракета.

Армия,Видео,Себастьян Роблин,Минобороны России,
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