В Калининградскую область перебросили МиГ-31 с «Кинжалами»

Минобороны России перебросило три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в Калининградскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

Военные заявили, что такое решение было принято «в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания».

В Минобороны подчеркнули, что самолеты с «Кинжалами» будут круглосуточно дежурить на аэродроме Чкаловск.

Обозреватель Forbes Себастьян Роблин ранее рассказал, что «Кинжалы», размещенные в Калининградской области, смогут долететь до большинства столиц Западной Европы за семь-десять минут.