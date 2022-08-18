Т-72 уцелел после прямого попадания Javelin

Выпущенный из переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin снаряд не причинил вреда российскому Т-72, задействованному в специальной военной операции на Украине. О состоянии танка стало известно порталу Avia.pro.

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Как видно на видео, которое записывал на месте действия беспилотный летательный аппарат, ракета попала точно в бронированную машину — между корпусом и башней. Однако при прямом попадании ей не было причинено никакого ущерба.

После попадания снаряда танк заглох. Чтобы его завести потребовалось нескольких минут.