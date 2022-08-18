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1 час назад

Военнообязанные украинки обязаны встать на воинский учёт с 1 октября

RT на русскомиещё 2

Военнообязанные украинки обязаны встать на воинский учёт с 1 октября, заявил член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Фёдор Вениславский.

Военнообязанных украинок обязали встать на воинский учёт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что речь идёт о тех гражданках, чьи специальности попадают под перечень военнообязанных.

«Это не те, кто работает не по специальности, а те, кто имеет документ, подтверждающий их уровень квалификации», — пояснил Вениславский на брифинге.

По словам депутата, к тем, кто не встанет на учёт, не будут применяться жёсткие санкции на данном этапе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о продлении сроков военного положения и мобилизации в стране.

Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 21 ноября.

Армия,Федор Вениславский,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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