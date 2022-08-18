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59 минут назад

Названа возможная цель ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Деловая газета "Взгляд"

Украинские войска могут ударить по месту хранения отработанного ядерного топлива или системе охлаждения энергоблоков Запорожской АЭС, возможна провокация и на самом объекте, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Я не готов сказать, что это именно будет, – у наших спецслужб и армии больше вводных. Но очевидно одно: что боевики Зеленского способны на все что угодно. Это, естественно, и удары по сухому хранилищу отработанного ядерного топлива, так называемый контролируемый выброс, контролируемое загрязнение, о чем говорилось на Совете национальной безопасности и обороны Украины», – сказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда», передает РИА «Новости».

Кроме того, по его словам, также возможен удар по системе охлаждения энергоблоков или провокация на самой атомной станции.

Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации на Запорожской АЭС

«Это могут быть какие-то «спящие» на атомной станции. Если у людей хватает мозгов корректировать удары, где гарантия, что где-то на атомной станции не сидит какой-то «спящий», какой-то «подснежник», который просто нарушит технологическую цепочку», – сказал Рогов.

По данным Минобороны России, Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Москва заявила, что украинские власти занимаются ядерным шантажом.

Между тем в ночь на четверг украинские военные нанесли три удара барражирующими боеприпасами по третьему микрорайону Энергодара, повредив здание администрации.

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.

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