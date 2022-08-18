Названа возможная цель ударов ВСУ по Запорожской АЭС

«Я не готов сказать, что это именно будет, – у наших спецслужб и армии больше вводных. Но очевидно одно: что боевики Зеленского способны на все что угодно. Это, естественно, и удары по сухому хранилищу отработанного ядерного топлива, так называемый контролируемый выброс, контролируемое загрязнение, о чем говорилось на Совете национальной безопасности и обороны Украины», – сказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда», передает РИА «Новости».