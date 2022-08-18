Раскрыты объемы производства российских ракет «Оникс»

За год Россия выпустит несколько десятков ракет «Оникс». Объемы производства вооружений раскрыл ТАСС источник, близкий к российскому военному ведомству .

По данным источника, врученный гендиректору «Научно-производственного объединения машиностроения» Александру Леонову в ходе форума «Армия-2022» контракт на производство сверхзвуковых ракет рассчитан на один год и уже исполняется.