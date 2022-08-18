Белоруссия показала новый плавающий БТР на "Армии-2022"

На форуме показан опытный образец БТР, который прошел испытания и готов к продаже. Машина получила энергопоглощающие сиденья и подвесной пол, который смягчает ударную волну при подрыве. БТР может перевозить личный состав, обеспечивать огневую поддержку и бороться с бронетехникой. БТР весит 22 т, его скорость по шоссе может достигать 110 км в час, плавает он со скоростью до 10 км в час.