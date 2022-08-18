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41 минуту назад

Белоруссия показала новый плавающий БТР на "Армии-2022"

Газета.Ruиещё 1

Минский завод колесных тягачей представил на форуме «Армия-2022» новый плавающий БТР МЗКТ-690003 (V-2), сообщает РИА Новости.

Белоруссия показала новый плавающий БТР на "Армии-2022"
Фото: ГоскомвоенпромГоскомвоенпром

На форуме показан опытный образец БТР, который прошел испытания и готов к продаже. Машина получила энергопоглощающие сиденья и подвесной пол, который смягчает ударную волну при подрыве. БТР может перевозить личный состав, обеспечивать огневую поддержку и бороться с бронетехникой. БТР весит 22 т, его скорость по шоссе может достигать 110 км в час, плавает он со скоростью до 10 км в час.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают новую БМП с учетом опыта спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что «Курганмашзавод» прорабатывает вопрос об оснащении БМП-3 комплексом активной защиты.

Также стало известно, что новейшие танки Т-90М «Прорыв-3», которые участвуют в специальной военной операции на Украине, получили дополнительную защиту. В сети появились фото, на которых виден Т-90М с комплексом средств снижения заметности «Накидка», защищающим самое уязвимое место — крышу башни. Такой экран может защитить машину от боеприпасов, которые запускают и сбрасывают с беспилотников.

Армия,Минский завод колесных тягачей,Курганмашзавод,
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