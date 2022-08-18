Ополченцы нашли способ освободить Запорожье от украинских националистов

В Запорожской области Украины ополченцы формируют добровольческую армию для того, чтобы освободить регион от украинских националистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из лидеров запорожского ополчения, командира отряда «Троя» Владимира Новикова с позывным «Алабай».

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По его словам, идет набор добровольцев и формирование освободительной армии. Уточняется, что речь идет именно о добровольческом наборе.

«Центром данного формирования является отряд «Троя», а в ряды бойцов набирают «духовитых» мужчин, которые способны на поступок, у которых есть четкое понимание, зачем они там и что такое фашизм», — отметил Новиков.

Отмечается, что стать добровольцем и вступить в отряд может любой желающий, а не только жители Запорожской области.