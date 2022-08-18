В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
8 минут назад

Ополченцы нашли способ освободить Запорожье от украинских националистов

Елена Прошина

В Запорожской области Украины ополченцы формируют добровольческую армию для того, чтобы освободить регион от украинских националистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из лидеров запорожского ополчения, командира отряда «Троя» Владимира Новикова с позывным «Алабай».

Ополченцы нашли способ освободить Запорожье от украинских националистов
Фото: ТАССТАСС

По его словам, идет набор добровольцев и формирование освободительной армии. Уточняется, что речь идет именно о добровольческом наборе.

«Центром данного формирования является отряд «Троя», а в ряды бойцов набирают «духовитых» мужчин, которые способны на поступок, у которых есть четкое понимание, зачем они там и что такое фашизм», — отметил Новиков.

Отмечается, что стать добровольцем и вступить в отряд может любой желающий, а не только жители Запорожской области.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что новая группа добровольцев отправилась в зону специальной военной операции России на Украине. Очередной контингент выехал в Донбассе из Грозного. Добровольцы хорошо подготовлены благодаря инструкторам российского университета спецназа. Кадыров пожелал им удачи и скорейшего возвращения домой с победой.

Армия,Владимир Новиков,Рамзан Кадыров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители