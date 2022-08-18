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1 час назад

Лидер запорожского ополчения заявил о занижении Украиной потерь

Lenta.ru

Киев значительно занижает свои потери в российской спецоперации, среди украинских военных уже числятся около 200 тысяч погибших. Об этом в беседе с РИА Новости заявил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».

Украинских военных подловили на лжи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Думаю, порядка 200 тысяч "двухсотых" (погибших. — прим. «Ленты.ру».) и больше 300 тысяч раненых, которые уже не вернутся в строй», — сказал Новиков, подчеркнув, что это его «сугубое мнение».

По его словам, он использует различные источники информации.

«По совокупности информации могу озвучить такие цифры», — добавил Новиков.

16 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что потери войск Вооруженных сил Украины и теробороны огромны, но реальные цифры киевское руководство от общественности скрывает. Он указал, что роль Киева в западной тактике ведения боевых действий сводится к поставке живой силы в качестве расходного материала.

Армия,Владимир Новиков,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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