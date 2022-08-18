Украинских военных подловили на лжи

Киев значительно занижает свои потери в российской спецоперации, среди украинских военных уже числятся около 200 тысяч погибших. Об этом в беседе с РИА Новости заявил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».