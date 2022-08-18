Сигнал недоброжелателям: Россия представила «зверя с глубины»

По его словам, РФ представила концепт самой современной АПЛ в качестве предупреждения западным странам. Газета высоко оценила дизайн будущей подводной лодки. Как считает американский эксперт по подлодкам Хай Саттон, новое судно представляет собой «радикальную конструкцию». Отмечается, что ряд элементов напоминают стиль «злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде». Подчеркивается наклонный внешний корпус с наклонными бортами и плавными линиями.