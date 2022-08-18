Сигнал недоброжелателям: Россия представила «зверя с глубины»

Презентация концепт-проекта будущей российской атомной субмарины «Арктур» на форуме «Армия-2022» является сигналом недоброжелателям, заявил журналист британского издания The Sun Тарик Тахир.
По его словам, РФ представила концепт самой современной АПЛ в качестве предупреждения западным странам. Газета высоко оценила дизайн будущей подводной лодки. Как считает американский эксперт по подлодкам Хай Саттон, новое судно представляет собой «радикальную конструкцию». Отмечается, что ряд элементов напоминают стиль «злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде». Подчеркивается наклонный внешний корпус с наклонными бортами и плавными линиями.
Вдоль всего борта проходит «скулы», напоминающие современные малозаметные самолеты. Представленное новое судно имеет длину 134 метра, ширину 15,7 и рассчитано на экипаж из 100 человек.
Новая подводная лодка является разработкой конструкторского бюро «Рубин». Отличительной особенностью АПЛ является возможность запуска дронов для атаки других подводных лодок.
Как ожидается, новая модель субмарины появится во второй половине XXI века.