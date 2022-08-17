Кулеба обсудил с госсекретарем США поставки вооружений Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в среду переговоры по вопросу дальнейших поставок вооружений из стран Запада. Об этом сообщил Кулеба на своей странице в Twitter.

"Вооружения были в центре внимания моего телефонного разговора с госсекретарем Блинкеном: мы координировали дальнейшие поставки [Украине] из США и других [стран-]партнеров", - написал он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны активизировали поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые к настоящему времени миллиардами долларов.