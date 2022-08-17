В Смоленской области объяснили рассылку повесток уволенным в запас

"Это просто регулярная, плановая процедура, которая периодически происходит, но сейчас, в условиях специальной военной операции, люди могли напугаться. Поэтому военный комиссариат Смоленской области специально проанонсировал, что это просто рядовая тренировка, где рассказывают и показывают, как работают штабы и пункты приема", - сказали в пресс-службе.