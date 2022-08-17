В Смоленской области объяснили рассылку повесток уволенным в запас

Повестки о необходимости прийти в военкомат, которые получили некоторые жители Смоленской области, пребывающие в запасе Вооруженных Сил РФ, являются частью плановой тренировки с контрольным оповещением. Это не связано с проведением специальной военной операции, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе администрации региона.
"Это просто регулярная, плановая процедура, которая периодически происходит, но сейчас, в условиях специальной военной операции, люди могли напугаться. Поэтому военный комиссариат Смоленской области специально проанонсировал, что это просто рядовая тренировка, где рассказывают и показывают, как работают штабы и пункты приема", - сказали в пресс-службе.
В сообщении военного комиссариата области говорится, что плановая тренировка с контрольным оповещением граждан, пребывающих в запасе, проводится совместно с администрациями муниципалитетов.
"Тренировка проводится в целях проверки соответствия возможностей и состояния участков и штабов оповещения муниципальных образований, уточнения временных показателей их работы", - отмечено в сообщении.