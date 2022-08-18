РФ направила в Баренцево море более 10 кораблей и подлодок

«На Северном флоте началось плановое учение с группировкой разнородных ударных сил по разрешению кризисных ситуаций в Арктике. В нем задействовано более 10 надводных кораблей и подводных лодок, а также авиация и части ПВО 45-й армии ВВС и ПВО», — говорится в сообщении.