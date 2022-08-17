Новым командующим Черноморского флота РФ назначен вице-адмирал Виктор Соколов. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на собственные источники во флоте.

Один из собеседников издания рассказал, что накануне был издан приказ о назначении Соколова. Сегодня, 17 августа, его представили членам военного совета флота. Публичных мероприятий, связанных с назначением вице-адмирала, не было. Предположительно, их не будет из-за желтого уровня террористической опасности, который объявлен на полуострове.

Напомним, что последние два года Соколов руководил Военно-морской академией имени Кузнецова, с 2013 по 2020 год занимал должность заместителя командующего Северного флота. Служил на различных должностях в Тихоокеанском флоте.