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1 час назад

Вице-адмирал Соколов назначен командующим Черноморским флотом

Никита Бородкин

Новым командующим Черноморского флота РФ назначен вице-адмирал Виктор Соколов. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на собственные источники во флоте.

Один из собеседников издания рассказал, что накануне был издан приказ о назначении Соколова. Сегодня, 17 августа, его представили членам военного совета флота. Публичных мероприятий, связанных с назначением вице-адмирала, не было. Предположительно, их не будет из-за желтого уровня террористической опасности, который объявлен на полуострове.

Напомним, что последние два года Соколов руководил Военно-морской академией имени Кузнецова, с 2013 по 2020 год занимал должность заместителя командующего Северного флота. Служил на различных должностях в Тихоокеанском флоте.

За свою службу награжден орденами Нахимова, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги» и другими.

Армия,Видео,Виктор Соколов,
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