Армия Китая анонсировала участие в учениях в России

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет участие в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022» на территории РФ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны КНР, маневры будут длиться неделю — с 30 августа по 5 сентября.

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Маневры значатся в годовом плане взаимодействия военных ведомств России и Китая. В ближайшее время НОАК выделит часть войск и направит их в РФ.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин призвал всех союзников РФ принять участие в учениях «Восток-2022». Глава государства отмечал, что российская армия готова отрабатывать с войсками дружественных государств не только теорию, но и практические навыки. Он подчеркнул, что учения важны для поднятия воинского мастерства и качества управления армией.