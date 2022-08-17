Армия Китая анонсировала участие в учениях в России

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10 минут назад

Китай направит своих военных на учения в Россию

Никита Бородкин

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет участие в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022» на территории РФ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны КНР, маневры будут длиться неделю — с 30 августа по 5 сентября.

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Фото: ТАССТАСС

Маневры значатся в годовом плане взаимодействия военных ведомств России и Китая. В ближайшее время НОАК выделит часть войск и направит их в РФ.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин призвал всех союзников РФ принять участие в учениях «Восток-2022». Глава государства отмечал, что российская армия готова отрабатывать с войсками дружественных государств не только теорию, но и практические навыки. Он подчеркнул, что учения важны для поднятия воинского мастерства и качества управления армией.

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Известно, что в маневрах примут участие не только военные из Китая, но и из Индии, Монголии, Белоруссии, Казахстана и других стран.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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