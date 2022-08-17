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1 час назад

В Киеве рассказали о договоренностях с США по нанесению ударов по РФ

Никита Бородкин

Украина договорилась с США, что не будет наносить удары западным оружием по территории РФ, однако про неподконтрольные Киеву Крым и Донбасс речи не шло. Как сообщает «МК», об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что у Киева для ударов по территориям ДНР, ЛНР и Крыма «ограничений нет».

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Напомним, что после начала спецоперации на Украине страны Запада начали активно передавать киевскому режиму вооружения, в том числе тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Одним из условий передачи американских РСЗО HIMARS стало обещание украинских властей не наносить удары из западной техники по территории РФ — в Вашингтоне опасаются, что это может привести к прямому конфликту с Россией.

Ранее стало известно, что США утвердили еще один пакет военной помощи Украине. В него входят боеприпасы для HIMARS и зенитных ракетных комплексов NASAMS, а также противотанковые комплексы Javelin и прочее.

Армия,Видео,Алексей Резников,
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