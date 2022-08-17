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1 час назад

Армия Китая анонсировала участие в учениях «Восток-2022» в России

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет участие в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022» на территории России, которые будут проходить с 30 августа по 5 сентября, заявили в министерстве обороны КНР.

Армия Китая анонсировала участие в учениях в России
Фото: ReutersReuters

«Согласно годовому плану сотрудничества между вооруженными силами двух стран и договоренностям сторон, НОАК в ближайшее время выделит и направит часть сил в Россию для участия в учениях «Восток-2022», – передает ТАСС заявление ведомства.

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Ранее в минобороны Белоруссии сообщили, что воинский контингент республики примет участие в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022» на территории России, которые пройдут с 30 августа по 5 сентября.

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