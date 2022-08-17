Армия Китая анонсировала участие в учениях в России

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет участие в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022» на территории России, которые будут проходить с 30 августа по 5 сентября, заявили в министерстве обороны КНР.
«Согласно годовому плану сотрудничества между вооруженными силами двух стран и договоренностям сторон, НОАК в ближайшее время выделит и направит часть сил в Россию для участия в учениях «Восток-2022», – передает ТАСС заявление ведомства.
Ранее в минобороны Белоруссии сообщили, что воинский контингент республики примет участие в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022» на территории России, которые пройдут с 30 августа по 5 сентября.