На Украине ответили Шойгу на заявление о потерях HIMARS

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не потерял ни одну РСЗО HIMARS. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Голос Америки».
«Украина не потеряла ни одну ракетную систему залпового огня HIMARS», - сказал министр.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что спецоперация развеяла миф о супероружии, поставляемом западными странами на украинскую территорию. По его словам комплексы Javelin и системы залпового огня HIMARS перемалываются в боях и существенного влияния на ситуацию не оказывают.
Напомним, что США утвердили очередной пакет военной помощи Украине. В него входят поставки боеприпасов к РСЗО HIMARS и ЗРК NASAMS, противотанковые комплексы Javelin, гранатометы АТ4, 50 бронетранспортеры M113 и прочее.
В свою очередь Алексей Резников заявлял, что только для стабилизации линии обороны ВСУ необходимо иметь не менее 50 установок РСЗО HIMARS, а для наступления их нужно не менее 100.
16 августа Резников сообщил, что Украина получила от Латвии 6 новых американских гаубиц М109. По его словам, ВСУ уже используют их на поле боя. До этого Киев получил от Латвии четыре вертолета.
При этом глава Минобороны Украины заявлял, что западное оружие, полученное Киевом, не будет использоваться для ударов по объектам на территории России. Он добавил, что в письме главе Пентагона он обещал использовать ракеты для HIMARS только для сдерживания российских войск, а также «деоккупации» территорий Украины.