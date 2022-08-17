На Украине ответили Шойгу на заявление о потерях HIMARS

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не потерял ни одну РСЗО HIMARS. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Голос Америки».

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«Украина не потеряла ни одну ракетную систему залпового огня HIMARS», - сказал министр.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что спецоперация развеяла миф о супероружии, поставляемом западными странами на украинскую территорию. По его словам комплексы Javelin и системы залпового огня HIMARS перемалываются в боях и существенного влияния на ситуацию не оказывают.

Напомним, что США утвердили очередной пакет военной помощи Украине. В него входят поставки боеприпасов к РСЗО HIMARS и ЗРК NASAMS, противотанковые комплексы Javelin, гранатометы АТ4, 50 бронетранспортеры M113 и прочее.

В свою очередь Алексей Резников заявлял, что только для стабилизации линии обороны ВСУ необходимо иметь не менее 50 установок РСЗО HIMARS, а для наступления их нужно не менее 100.

16 августа Резников сообщил, что Украина получила от Латвии 6 новых американских гаубиц М109. По его словам, ВСУ уже используют их на поле боя. До этого Киев получил от Латвии четыре вертолета.