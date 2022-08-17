В России создадут роботов для замены снайперов

Военный форум «Армия-2022» раскрыл подробности о множестве интересных новинок. Одной из них стал мобильный военный робот Minirex производства Lobaev Arms.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Основатель компании Владислав Лобаев рассказал, что его компания вернулась к идее создания данной модели после того, как несколько лет назад проект был заморожен.

Мы планируем возвращаться к возобновлению проекта Minirex, я не могу сейчас точно назвать сроки, но такие планы есть. Владислав Лобаев

Стоит отметить, что изначально разработка Minirex стартовала ещё несколько лет назад, а впервые устройство было показано на выставке «Интерполитех-2016».