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13 минут назад

В России создадут роботов для замены снайперов

Ferra.ruиещё 2

Военный форум «Армия-2022» раскрыл подробности о множестве интересных новинок. Одной из них стал мобильный военный робот Minirex производства Lobaev Arms.

В России создадут роботов для замены снайперов
Фото: ferra.ruferra.ru

Основатель компании Владислав Лобаев рассказал, что его компания вернулась к идее создания данной модели после того, как несколько лет назад проект был заморожен.

Мы планируем возвращаться к возобновлению проекта Minirex, я не могу сейчас точно назвать сроки, но такие планы есть. Владислав Лобаев

Стоит отметить, что изначально разработка Minirex стартовала ещё несколько лет назад, а впервые устройство было показано на выставке «Интерполитех-2016».

Сообщается, что устройство робот сможет подниматься по лестнице и преодолевать завалы благодаря гусенечной конструкции. Также он будет оснащён системой камер высокого разрешения и тепловизорами. Благодаря им боевая единица сможет вычислять вражеских снайперов.

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