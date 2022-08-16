Названы страны с высокими шансами пережить ядерную войну

Исследователи Ратгерского университета (США) предупредили о рисках ядерной войны на планете. Они заявили, что в случае конфликта с применением ядерного оружия наибольшие шансы на выживание у жителей Аргентины и Австралии. Доклад ученых опубликован в журнале Nature Food.

Специалисты учебного заведения предположили, на основе компьютерной модели гипотетического конфликта, что применение ядерных вооружений приведет к «огненным бурям» и сильнейшему загрязнению атмосферы продуктами горения.

По их данным, попадание в атмосферу планеты миллионов тонн сажи приведет к снижению потребления зерновых на 90% спустя 3-4 года после катастрофы.

Эксперты подтвердили свои утверждения разнообразными графиками и диаграммами, а также картами, на которых зафиксированы возможные последствия ядерной войны для мирового сообщества. Отчетливо видно, что наивысшие шансы сохранить потребление пищи на оптимальном уровне есть у Аргентины и Австралии.

Кроме того, по мнению ученых, от применения ЯО минимально пострадает Новая Зеландия. Но у этого региона могут быть проблемами с беженцами из Азии, которым придется спасаться от голода в наименее пострадавших регионах.