Британский самолет-разведчик развернулся после предупреждения РФ

Британский разведывательный самолет RC-135 в настоящее время летит над акваторией Черного моря. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.
Отмечается, что власти Великобритании подали заявку на перелет военного самолета по маршруту, прилегающему над воздушным пространством как европейских стран, так и России.
По данным сервиса, разведчик находится над Черным морем. Он летел в сторону Сочи, но на подлете развернулся и направился к Болгарии. Причины смены курса пока неизвестны.
За его полетом по состоянию на 18:40 мск следят свыше 4000 пользователей.
В Минобороны подчеркнули, что перед ВКС РФ поставлена задача пресечь провокацию. В ведомстве предупредили, что все последствия лягут на британскую сторону.