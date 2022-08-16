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11 минут назад

Британский самолет-разведчик развернулся после предупреждения России

Елена Прошина

Британский разведывательный самолет RC-135 в настоящее время летит над акваторией Черного моря. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Британский самолет-разведчик развернулся после предупреждения РФ
Фото: РамблерРамблер

Отмечается, что власти Великобритании подали заявку на перелет военного самолета по маршруту, прилегающему над воздушным пространством как европейских стран, так и России.

Flightradar24

По данным сервиса, разведчик находится над Черным морем. Он летел в сторону Сочи, но на подлете развернулся и направился к Болгарии. Причины смены курса пока неизвестны.

ВКС поставили задачу не допустить пролет британского самолета-разведчика над РФ

За его полетом по состоянию на 18:40 мск следят свыше 4000 пользователей.

В Минобороны подчеркнули, что перед ВКС РФ поставлена задача пресечь провокацию. В ведомстве предупредили, что все последствия лягут на британскую сторону.

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