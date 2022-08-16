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51 минуту назад

Ростех показал беспилотный вертолет

Елена Прошина

На форуме «Армия-2022» госкорпорация «Ростех» представила большое количество устройств гражданского назначения, в том числе, беспилотный вертолет «БАС-750». Об этом пишет пресс-служба компании «Вертолеты России» на своем официальном сайте.

Ростех показал беспилотный вертолет
Фото: rhc.aerorhc.aero

Отмечается, что впервые показанный на выставке аппарат входит в состав авиационной системы вертолетного типа. В комплект включены две наземные станции и два вертолета с повышенной грузоподъемностью (до 200 кг).

Расстояние передачи сигнала к оператору составляет порядка 150 км. Вертолет способен вернуться в пункт отправления даже при отсутствии данных с навигационных спутников.

«Ростех» представил скоростной мотосерф

Взлетная масс винтокрылых беспилотников составляет 750 кг. Они способны находиться в воздухе беспрерывно до шести часов. Возможна установка дополнительных баков для топлива. Максимальная скорость полета 180 км/ч.

Вертолет предназначен преимущественно для выполнения гражданских задач. Он может применяться геодезистами, картографами, специалистами экстренных служб.

Армия,АО "Вертолеты России",Ростех,
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