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29 минут назад

Росгвардия обнаружила в Запорожской области крупный схрон оружия украинских националистов

ТАСС

Военнослужащие Росгвардии обнаружили крупный тайник с оружием украинских националистов в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардия обнаружила крупный схрон оружия украинских националистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"При проведении специальных адресных мероприятий в одном из населенных пунктов Запорожской области военнослужащие и сотрудники спецподразделений Росгвардии обнаружили тщательно замаскированный тайник украинских националистов", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе осмотра росгвардейцы изъяли 11 ручных противотанковых гранатометов, реактивный пехотный огнемет, три самодельных взрывных устройства, 175 кг взрывчатых веществ, 60 ВОГ-30П, ручную кумулятивную гранату РКГ-43, сигнальную мину иностранного производства, 50 электродетонаторов и более восьми тысяч различных боеприпасов к стрелковому оружию.

"Опасные находки были уничтожены саперами группы разминирования Росгвардии с соблюдением всех мер безопасности", - уточнили в Росгвардии.

Армия,В мире,Росгвардия,
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