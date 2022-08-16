Росгвардия обнаружила крупный схрон оружия украинских националистов

Военнослужащие Росгвардии обнаружили крупный тайник с оружием украинских националистов в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"При проведении специальных адресных мероприятий в одном из населенных пунктов Запорожской области военнослужащие и сотрудники спецподразделений Росгвардии обнаружили тщательно замаскированный тайник украинских националистов", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе осмотра росгвардейцы изъяли 11 ручных противотанковых гранатометов, реактивный пехотный огнемет, три самодельных взрывных устройства, 175 кг взрывчатых веществ, 60 ВОГ-30П, ручную кумулятивную гранату РКГ-43, сигнальную мину иностранного производства, 50 электродетонаторов и более восьми тысяч различных боеприпасов к стрелковому оружию.