В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
35 минут назад

Литва закупит у США HIMARS

Елена Прошина

Правительство Литвы намерено подписать с США договор о поставках РСЗО HIMARS, заявил глава Минобороны страны Арвидас Анушаускас. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на радиостанцию LRT.

По его словам, договор планируется подписать уже этой осенью. При этом он подчеркнул, что у Эстонии такое соглашение уже есть.

«Этой осенью получится подписать договор с представителями США о поставках в Литву знаменитых HIMARS. У эстонцев договор уже есть, поскольку мы вместе этот проект продвигали. Эстонцы начали раньше, и у них уже есть, у нас это соглашение будет на пару месяцев позже», — пояснил Анушаускас.

Он также добавил, что поставки реактивных систем залпового огня в Литву и в Эстонию начнутся одновременно.

«Перемалываются в боях»: Шойгу об американских HIMARS на Украине

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что спецоперация на Украине развеяла миф о «супероружии» Запада, которое якобы способно переломить ситуацию на фронте. По его словам, западное вооружение не оказало серьезного влияния на военные действия. Речь, в частности, идет о противотанковых комплексах Javelin, «неких уникальных беспилотниках», РСЗО HIMARS и дальнобойных гаубицах.

Армия,Видео,Арвидас Анушаускас,Сергей Шойгу,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители