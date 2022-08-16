Литва закупит у США HIMARS

Правительство Литвы намерено подписать с США договор о поставках РСЗО HIMARS, заявил глава Минобороны страны Арвидас Анушаускас. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на радиостанцию LRT.
По его словам, договор планируется подписать уже этой осенью. При этом он подчеркнул, что у Эстонии такое соглашение уже есть.
«Этой осенью получится подписать договор с представителями США о поставках в Литву знаменитых HIMARS. У эстонцев договор уже есть, поскольку мы вместе этот проект продвигали. Эстонцы начали раньше, и у них уже есть, у нас это соглашение будет на пару месяцев позже», — пояснил Анушаускас.
Он также добавил, что поставки реактивных систем залпового огня в Литву и в Эстонию начнутся одновременно.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что спецоперация на Украине развеяла миф о «супероружии» Запада, которое якобы способно переломить ситуацию на фронте. По его словам, западное вооружение не оказало серьезного влияния на военные действия. Речь, в частности, идет о противотанковых комплексах Javelin, «неких уникальных беспилотниках», РСЗО HIMARS и дальнобойных гаубицах.