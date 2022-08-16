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35 минут назад

Шойгу оценил необходимость применения ядерного оружия на Украине

Елена Прошина

С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия на Украине. Подобные заявления являются ложью. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

Шойгу оценил необходимость применения ядерного оружия на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В средствах массовой информации распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе специальной военной операции российского тактического ядерного оружия либо о готовности применить химическое оружие. Все эти информационные вбросы являются абсолютной ложью», - сказал он на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

По его словам, с военной точки зрения в применении ядерного оружия на Украине нет необходимости. Его главное назначение в сдерживании ядерного нападения. Он также подчеркнул, что нет необходимости и в применении химического оружия. Шойгу уточнил, что все химоружие было уничтожено в РФ еще в 2017 году.

В Совфеде указали на границы проведения спецоперации на Украине

Ранее издание Nature Food заявило, что ядерная война России и США приведет к гибель более 5 миллиардов человек в мире. Согласно данным ученых, война Вашингтона и его союзников с Россией может привести к использованию более 90% имеющегося в мире ядерного арсенала. Результатом станет выброс в атмосферу более 150 тераграммов (свыше 165 миллионов тонн) сажи, что вызовет ядерную зиму по всей планете.

Армия,Сергей Шойгу,Совет Федерации,
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