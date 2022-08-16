Шойгу оценил необходимость применения ядерного оружия на Украине

С военной точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия на Украине. Подобные заявления являются ложью. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

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«В средствах массовой информации распространяются домыслы о якобы готовящемся применении в ходе специальной военной операции российского тактического ядерного оружия либо о готовности применить химическое оружие. Все эти информационные вбросы являются абсолютной ложью», - сказал он на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

По его словам, с военной точки зрения в применении ядерного оружия на Украине нет необходимости. Его главное назначение в сдерживании ядерного нападения. Он также подчеркнул, что нет необходимости и в применении химического оружия. Шойгу уточнил, что все химоружие было уничтожено в РФ еще в 2017 году.