Шойгу: операции ВСУ планируются в Вашингтоне и Лондоне

Операции, которые проводят Вооруженные силы Украины, планируются в США и Великобритании. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во вторник в ходе X Московской конференции по международной безопасности.

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"Операции Вооруженных сил Украины планируются в Вашингтоне и Лондоне. Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными разведками, но и ввод этих данных в системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов", - заявил Шойгу.

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По словам министра, страны Запада несут ответственность за гибель мирного населения в Донбассе, поскольку они поставляют оружие НАТО Киеву. "Роль Киева в подходе Запада к ведению боевых действий сводится к поставке живой силы, которая рассматривается как расходный материал. Этим объясняются огромные потери личного состава вооруженных сил и формирований территориальной обороны Украины", - добавил он, подчеркнув, что реальные цифры погибших военнослужащих и мобилизованных сил теробороны скрываются киевским руководством.

Со временем такие данные, отметил Шойгу, станут достоянием общественности. В формировании реального представления о том, что происходит с другой стороны фронта, помогают показания военнопленных ВСУ. "Пренебрежительное отношение к потерям чужих солдат подтверждает тезис о том, что НАТО преследует на Украине исключительно корыстные интересы", - сказал министр.

Шойгу подчеркнул, что Лондон является главным спонсором киевского режима, в чем ему пригодился колониальный опыт.

Гибридная война

Объединенные силы Запада управляют руководством Украины в ходе гибридной войне против России, заявил Шойгу.

"На Украине российским военнослужащим противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне против России", - заявил он во вторник в ходе Московской конференции по международной безопасности.