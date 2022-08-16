Новейшая система предупреждения о ракетном нападении появится в России

Российские власти создадут еще две радиолокационные станции предупреждения о ракетном ударе под названием «Воронеж», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального конструктора системы предупреждения о ракетном нападении Сергея Боева.

Фото: KREMLIN.RU KREMLIN.RU

По его словам, уже началось создание систем на юге и севере. Одновременно разрабатываются два новых направления с установкой радиолокационных средств и комплексов. Речь идет о Дальнем Востоке и северо-западе.

Улучшенные «Воронежа» позволит упростить эксплуатацию за счет автоматизации. Кроме того, боевой расчет новой станции станет меньше.