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33 минуты назад

В России появится новейшая система предупреждения о ракетном нападении

Елена Прошина

Российские власти создадут еще две радиолокационные станции предупреждения о ракетном ударе под названием «Воронеж», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального конструктора системы предупреждения о ракетном нападении Сергея Боева.

Новейшая система предупреждения о ракетном нападении появится в России
Фото: KREMLIN.RUKREMLIN.RU

По его словам, уже началось создание систем на юге и севере. Одновременно разрабатываются два новых направления с установкой радиолокационных средств и комплексов. Речь идет о Дальнем Востоке и северо-западе.

Улучшенные «Воронежа» позволит упростить эксплуатацию за счет автоматизации. Кроме того, боевой расчет новой станции станет меньше.

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В 2021 году стало известно, что закончены государственные испытания отечественной системы предупреждения о ракетном нападении, которая обнаруживает и получает траекторные данные для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления. Наземный эшелон состоит из станций типа «Воронеж», которые создают вокруг России сплошное радиолокационное поле для отслеживания баллистических целей.

Армия,Сергей Боев,
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