Ростех начал испытания новейшей снайперской винтовки "Уголек"

Предварительные испытания новейшего снайперского комплекса "Уголек" начались в России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростеха.
Предварительные испытания проходят на базе ЦНИИточмаш. По их завершении Минобороны РФ примет решение о проведении государственных испытаний.
Сейчас основной снайперской винтовкой в российской армии является принятая на вооружение еще в 1960-х годах снайперская винтовка Драгунова (СВД). "Уголек" должен существенно превосходить по боевой эффективности винтовку СВД. Для винтовки полностью используются отечественные материалы и комплектующие. Предполагается его оснащение новыми прицельными комплексами.
"Уголек" будет использовать российские патроны, но натовского калбра: 308 Winchester (7,62х51 мм) и 338 Lapua Magnum (8,6х69 мм). Кроме этого, в Центральном НИИ точного машиностроения ( входит в концерн "Калашников" Ростеха) сообщили, что авиадесантируемое самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 "Лотос" для воздушно-десантных войск успешно прошло предварительные испытания и выйдет на госиспытания ориентировочно в III квартале следующего года.