Ростех начал испытания новейшей снайперской винтовки "Уголек"

Предварительные испытания новейшего снайперского комплекса "Уголек" начались в России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

Фото: Ростех/РИА «Новости» Ростех/РИА «Новости»

Предварительные испытания проходят на базе ЦНИИточмаш. По их завершении Минобороны РФ примет решение о проведении государственных испытаний.

Сейчас основной снайперской винтовкой в российской армии является принятая на вооружение еще в 1960-х годах снайперская винтовка Драгунова (СВД). "Уголек" должен существенно превосходить по боевой эффективности винтовку СВД. Для винтовки полностью используются отечественные материалы и комплектующие. Предполагается его оснащение новыми прицельными комплексами.