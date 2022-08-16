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1 час назад

Ростех начал испытания новейшей снайперской винтовки "Уголек"

Газета.Ruиещё 1

Предварительные испытания новейшего снайперского комплекса "Уголек" начались в России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

Ростех начал испытания новейшей снайперской винтовки "Уголек"
Фото: Ростех/РИА «Новости»Ростех/РИА «Новости»

Предварительные испытания проходят на базе ЦНИИточмаш. По их завершении Минобороны РФ примет решение о проведении государственных испытаний.

Сейчас основной снайперской винтовкой в российской армии является принятая на вооружение еще в 1960-х годах снайперская винтовка Драгунова (СВД). "Уголек" должен существенно превосходить по боевой эффективности винтовку СВД. Для винтовки полностью используются отечественные материалы и комплектующие. Предполагается его оснащение новыми прицельными комплексами.

"Уголек" будет использовать российские патроны, но натовского калбра: 308 Winchester (7,62х51 мм) и 338 Lapua Magnum (8,6х69 мм). Кроме этого, в Центральном НИИ точного машиностроения ( входит в концерн "Калашников" Ростеха) сообщили, что авиадесантируемое самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 "Лотос" для воздушно-десантных войск успешно прошло предварительные испытания и выйдет на госиспытания ориентировочно в III квартале следующего года.

Армия,Минобороны России,ЦНИИТОЧМАШ,Ижмаш,
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