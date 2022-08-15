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3 минуты назад

Латвия подарила Украине четыре вертолета

Елена Прошина

Власти Латвии на безвозмездной основе передала Украине четыре вертолета. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил глава Минобороны республики Артис Пабрикс.

Латвия подарила Украине четыре вертолета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ВВС Украины только что получили четыре вертолета, которые были подарены Латвией. Скоро они будут включены в авиапарк украинской армии», — написал Пабрикс.

ТАСС со ссылкой на портал lsm.lv уточнил, что речь идет о двух вертолетах Ми-17 и двух Ми-2. Их планировали доставить на Украину в частично разобранном виде, а перед отправкой покрасить. Одному из вертолетов Ми-17 должны были провести капитальный ремонт.

Кроме того Пабрикс подчеркнул, что «подаренные Латвией полгода назад системы противовоздушной обороны Stinger» в значительной мере оказали помощь ВСУ, а «подаренные сейчас вертолеты помогут проводить военные операции и спасать жизни».

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