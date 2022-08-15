Пленный наемник рассказал о покупке гражданства Украины

Пленный шведский наемник Матиас Густавссон, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил на суде в Донецкой народной республике (ДНР), что заплатил за гражданство Украины $700. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По его словам, помимо гражданства он также приобрел за взятку водительские права.

Ранее в ДНР огласили обвинения пятерым иностранным наемникам, воевавшим на стороне ВСУ. Густавссону было объявлено обвинение в совершении преступлений по статьям «насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и «участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях».