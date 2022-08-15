Прояснилась судьба крупнейшей в мире атомной подлодки «Дмитрий Донской»

Российскую стратегическую атомную подлодку (АПЛ) «Дмитрий Донской» оставили в боевом составе Военно-морского флота (ВМФ) ещё на несколько лет. Об этом ТАСС заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Ранее СМИ со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе сообщали о выводе АПЛ из состава и её утилизации.

Евменов спросил у журналиста ТАСС, откуда у него информация, что «Дмитрия Донского» планируют утилизировать. Адмирал подчеркнул, что это не так.

«Он продолжает решать боевые задачи и будет служить ещё несколько лет», — сказал главнокомандующий ВМФ.

20 июля РИА «Новости» со ссылкой на собеседника в военно-промышленном комплексе сообщило, что самую большую в мире атомную подлодку уже вывели из боевого состава. Причиной стало устаревание оборудования, которое, предположительно, поставлялось с украинских оборонных заводов, рассказал источник «Секрета». Он отмечал, что крейсер могли сдать в утиль также из-за нехватки финансирования.

«Дмитрий Донской» — крупнейший в мире атомный ракетный крейсер стратегического назначения. Он относится к проекту 941 «Акула». Имеет на борту 20 пусковых шахт для баллистических ракет «Булава», а также торпедное вооружение.