Путин пригласил на совместные военные учения страны-партнеры

Россия заинтересована в совместных учениях с другими странами, заявил президент Владимир Путин на форуме «Армия-2022», он пригласил к участию в них партнеров в ходе форума.

«Приглашаем наших союзников и партнеров к участию в совместных командно-штабных и других видах учений», – цитирует Путина РИА «Новости».

Российская сторона видит большие перспективы в подготовке иностранных военных и повышении их квалификации.

«Мы будем и впредь энергично работать в этом направлении», – сказал глава государства.

Тысячи военных профессионалов из разных стран мира гордятся тем, что военные вузы и академии нашей страны стали для них альма-матер», – приводит слова Путина ТАСС.