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59 минут назад

Путин пригласил на совместные военные учения страны-партнеры

Деловая газета "Взгляд"иещё 15

Россия заинтересована в совместных учениях с другими странами, заявил президент Владимир Путин на форуме «Армия-2022», он пригласил к участию в них партнеров в ходе форума.

«Приглашаем наших союзников и партнеров к участию в совместных командно-штабных и других видах учений», – цитирует Путина РИА «Новости».

Российская сторона видит большие перспективы в подготовке иностранных военных и повышении их квалификации.

«Мы будем и впредь энергично работать в этом направлении», – сказал глава государства.

Тысячи военных профессионалов из разных стран мира гордятся тем, что военные вузы и академии нашей страны стали для них альма-матер», – приводит слова Путина ТАСС.

Также на форуме президент отмечал, что у России на разных континентах есть много единомышленников и союзников, которые не прогибаются перед гегемоном, выбирая суверенный путь.

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