Новейшие разработки военных вузов РФ представили на форуме "Армия-2022"

Безэкипажный катер, интеллектуальная система подготовки артиллеристов и другие новейшие разработки российских военных вузов представлены на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", стартовавшем в понедельник в подмосковной Кубинке.

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В частности, открывшему стенд "Военное образование: цифровая среда и интеллектуальные технологии" статс-секретарю - заместителю министра обороны РФ Николаю Панкову был представлен учебно-тренажерный комплекс на базе безэкипажного катера "Макаровец", где внедрены ключевые технологии автономной морской робототехнической системы со сменными полезными нагрузками.

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Безэкипажный катер разработан преподавателями и курсантами Тихоокеанского высшего военно-морского училища и не имеет аналогов в РФ. Он предназначен для повышения качества образовательного процесса курсантов путем отработки практических навыков операторов в эксплуатации и применении катера, управлении беспилотным летательным аппаратом при ведении разведки, а также применении телеуправляемого подводного робота при обследовании миноопасных районов.

Панкову доложили, что дальнейшее развитие катера предусматривает внедрение технологий технического зрения с функцией распознавания препятствий на воде, разработку дополнительных полезных нагрузок для применения гидролокатора бокового обзора, мобильных гидроакустических систем и средств радиоэлектронной борьбы.

Система подготовки артиллеристов

На объединенном стенде российских военных вузов представлена также экспозиция Михайловской военной артиллерийской академии под названием "Интеллектуальная система подготовки артиллеристов". В ее основе - современные компьютерные технологии применения QR-кодовых гиперссылок. Система предназначена для изучения материальной части 152-мм самоходной гаубицы 2С19М2. На изучаемые элементы наносятся маркеры с QR-кодами. Обучающийся с помощью индивидуального устройства считывает коды и получает информацию. Она может представлять собой страницы электронного учебника, фрагменты презентации, обучающие фото- и видеоматериалы.

Программно-аппаратный комплекс "Поводырь"

Разработанный совместно с фирмой "Геонавигатор" программно-аппаратный комплекс "Поводырь" обеспечивает изучение вооружения и военной техники путем визуального и тактильного восприятия элементов. Такое сочетание существенно повышает эффективность отработки практических навыков. Технология дополненной реальности позволяет выполнять действия с объектом в соответствии с отображаемой справочной текстовой и видеоинформацией.

Эти и другие разработки академии, доложили Панкову, позволяют обучающимся проходить путь от общих знаний и представлений до конкретных навыков выполнения огневых задач. Время приобретения компетенций сокращается в 1,5-2 раза, осуществляется многоуровневая качественная подготовка широкого спектра специалистов ракетных войск и артиллерии.

"Хамелеон-БпЛА"

Научно-педагогический коллектив Рязанского десантного училища совместно со специальным техническим центром "Радар" представляет на форуме аппаратно-программный комплекс для тактической и огневой подготовки "Хамелеон-БпЛА". Он предназначен для обучения и тренировок подразделений ВДВ и групп специального назначения тактико-специальным действиям с элементами непосредственного огневого контакта с вероятным противником, применяющим малогабаритные беспилотники в создаваемом виртуальном пространстве.

Комплекс позволяет обучать военнослужащих наблюдению, разведки местности и ведению огня с использованием штатного оружия по малогабаритным воздушным целям, отработки вопросов в управлении огнем своих подразделений и приданных огневых средств.