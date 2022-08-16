Морская версия истребителя Су-57 может быть создана для ВМФ

На базе истребителя пятого поколения Су-57 могут быть в России разработаны перспективные самолеты для новых российских авианесущих кораблей. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

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ОАК входит в «Ростех». В корпорации сочли, что наиболее перспективным является построение авиационной группировки таких кораблей на основе самолета 5-го поколения, а также использование беспилотников.

Слюсарь также поделился информацией, что Су-57 позволяет в кратчайшие сроки решить задачи морской авиации.