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30 минут назад

Морская версия истребителя Су-57 может быть создана для ВМФ

Газета.Ruиещё 2

На базе истребителя пятого поколения Су-57 могут быть в России разработаны перспективные самолеты для новых российских авианесущих кораблей. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Морская версия истребителя Су-57 может быть создана для ВМФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ОАК входит в «Ростех». В корпорации сочли, что наиболее перспективным является построение авиационной группировки таких кораблей на основе самолета 5-го поколения, а также использование беспилотников.

Слюсарь также поделился информацией, что Су-57 позволяет в кратчайшие сроки решить задачи морской авиации.

Ранее сообщалось, что новую многофункциональную малозаметную высокоточную авиационную крылатую ракету Х-69 смогут применять все российские перспективные многоцелевые истребители, включая самолеты типа Су-57, Су-75 (Checkmate), Су-35, МиГ-35 и другие, оснащенные бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО).

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